Водитель, сбивший на проспекте Гагарина коляску с младенцем, был пьян, - Геращенко

14 июля 2018 г. 22:18
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Как стало известно, водитель, который сегодня вечером сбил коляску с младенцем на проспекте Гагарина, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщил бывший советник Министерства МВД Украины Антон Геращенко на своей странице в Фейсбук.

Как сообщалось ранее, в результате данного ДТП 5-месячный младенец погиб от полученных травм.

«Когда же вы, с**и, напьётесь досыта и лопнете перед тем, как сядете пьяными за руль ?!

Опять в Харькове пьяный водитель повёз мертвецки пьяных дружков домой после отдыха за городом», - говорится в его сообщении.

Также Геращенко сообщил, что водителя задержала патрульная полиция и отправила на освидетельствование. После этого он будет задержан.

По мнению Геращенко, судьи должны быть справедливы и безжалостны к пятницам за рулем и давать им максимальные сроки наказания.

Только длительные реальные, а не условные сроки лишения свободы и публичный позор для водителей садящихся пьяных за руль, могут остановить вакханалию на дорогах, считает он.

Также политик сообщил, что в сентябре Верховная Рада должна будет принять Закон об уголовной ответственности для тех, кто повторно задержан за вождение в нетрезвом виде, даже если он не создал ДТП.

«Другого пути я не вижу. Штрафы, что мы ввели недавно в 20 и 40 тысяч гривен, не останавливают идиотов, садящихся пьяными за руль», - написал Геращенко.

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