Водитель скрылся: полиция ищет очевидцев смертельного ДТП под Харьковом

13 ноября 2019 г. 12:40
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Утром 7 ноября на обочине автомобильной дороги «Киев-Харьков-Довжанский» возле дома № 21 на улице Полтавский шлях в селе Нестеренки Харьковского района было обнаружено тело мужчины.  

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, выяснилось, что 6 ноября около 20:50 мужчину сбил неустановленный автомобиль.

По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители просят свидетелей и очевидцев ДТП обратиться в отдел расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Харьковской области по адресу: г. Харьков, улица Маяковского, 22 или по телефонам: «102», 063-459-66-85 или другим удобным способом.

 

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