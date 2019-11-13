Водитель скрылся: полиция ищет очевидцев смертельного ДТП под Харьковом

Утром 7 ноября на обочине автомобильной дороги «Киев-Харьков-Довжанский» возле дома № 21 на улице Полтавский шлях в селе Нестеренки Харьковского района было обнаружено тело мужчины.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, выяснилось, что 6 ноября около 20:50 мужчину сбил неустановленный автомобиль.

По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители просят свидетелей и очевидцев ДТП обратиться в отдел расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Харьковской области по адресу: г. Харьков, улица Маяковского, 22 или по телефонам: «102», 063-459-66-85 или другим удобным способом.