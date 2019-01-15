Водитель сломавшегося на трассе авто был насмерть сбит проезжавшей машиной - ДТП в Богодухове

Накануне около 14-00 на трассе в Богодуховском районе Skoda Fabia сбила мужчину, который от полученных травм скончался.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУНП Харьковской области, 30-летний мужчина (житель Змиева) вышел на проезжую часть, чтобы установить знак аварийной остановки из-за неисправности своего авто. Водитель Skoda не заметил мужчину и сбил его. Пешеход от полученных травм скончался на месте, 38-летний водитель Skoda был госпитализирован.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 УК Украины.