Водитель сломавшегося на трассе авто был насмерть сбит проезжавшей машиной - ДТП в Богодухове

15 января 2019 г. 12:23
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Накануне около 14-00 на трассе в Богодуховском районе Skoda Fabia сбила мужчину, который от полученных травм скончался. 

Как сообщает отдел коммуникаций ГУНП Харьковской области, 30-летний мужчина (житель Змиева) вышел на проезжую часть, чтобы установить знак аварийной остановки из-за неисправности своего авто. Водитель Skoda не заметил мужчину и сбил его. Пешеход от полученных травм скончался на месте, 38-летний водитель Skoda был госпитализирован. 

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 УК Украины. 

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