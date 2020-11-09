Водитель, устроивший ДТП на проспекте Науки, неоднократно привлекался к ответственности за нарушение ПДД

22-летний водитель Volkswagen, который сбил троих человек на проспекте Науки, неоднократно нарушал Правила дорожного движения и был фигурантом двух уголовных производств. Как пишет "Суспільне", об этом сегодня сообщили в суде, где подозреваемому избирают меру пресечения.

По словам пресс-секретаря прокуратуры Харьковской области Дмитрия Чубенко, прокуратура будет ходатайствовать о заключении подозреваемого в ДТП под стражу без права внесения залога.

"Просим, ​​чтобы к нему была применена мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Поскольку он является иностранцем и может выехать за территорию Украины, законным или незаконным способом ... Также лицо является фигурантом другого уголовного производства, где к нему уже применен залог, но он сделал другое уголовное преступление ", - отмечает представитель прокуратуры.

По словам Чубенко, подозреваемый неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения.

Как уточнила на заседании суда прокурор, подозреваемый привлекался к административной ответственности 26 раз - трижды в 2017 году, 12 раз в 2018 году, восемь раз в 2019 году и уже трижды в 20-м году.