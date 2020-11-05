Водитель врезавшегося в трамвай внедорожника был нетрезв: подробности ДТП на Полтавском шляхе

05 ноября 2020 г. 11:49
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Накануне в 20:10 на улице Полтавский Шлях, 90 автомобиль Toyota Tundra врезался в ВАЗ 2109, после чего внедорожник выехал на полосу встречного движения и столкнулся с трамваем.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, водитель Toyota не выдержал безопасную дистанцию, что и привело к ДТП.

С места аварии 37-летний водитель внедорожника был доставлен в больницу. По данным полиции, мужчина, управлявший Toyota, на момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения, от освидетельствования отказался. Патрульные выписали нарушителю протокол по ст.130 КУоАП.

Информация зарегистрирована в Холодногорском ОП.

 

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