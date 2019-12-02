Водителя зажало в салоне искореженного авто: подробности ночной аварии на Московском проспекте от ГСЧС

02 декабря 2019 г. 13:00
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Сообщение о ДТП с пострадавшими поступило в дежурную часть ГСЧС Харьковской области сегодня ночью в 00:03 – на Московском проспекте, 181 врезался в столб Hyundai Accent.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области, 36-летний водитель в результате ДТП оказался зажат в салоне авто. Чтобы передать мужчину медикам, спасателям пришлось деблокировать пострадавшего: корпус автомобиля разрезали гидравлическими ножницами.

По данным правоохранителей, водитель Hyundai получил серьезные травмы и был доставлен в больницу.

 

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