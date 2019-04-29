Медики рассказали о состоянии водителя, пострадавшего от разрыва гранаты в автомобиле

29 апреля 2019 г. 12:10
15 просмотров

Как сообщалось, в результате разрыва гранаты, которую бросили в окно автомобиля, сильно пострадал 45-летний водитель иномарки.

Его в тяжелом неконтактном состоянии госпитализировали в харьковскую больницу скорой и неотложной помощи.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, врачи "неотложки" сообщили о том, что сейчас пострадавший мужчина находится в тяжёлом состоянии в реанимации.

«Ноги ему ампутировали несмотря на все усилия медиков», - сказано в сообщении.

Напомним, вчера в Новобаварском районе произошел взрыв гранаты, которую бросил в окно автомобиля пострадавшего мужчины 33-летний харьковчанин. Злоумышленника задержала полиция.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.