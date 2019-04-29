Медики рассказали о состоянии водителя, пострадавшего от разрыва гранаты в автомобиле

Как сообщалось, в результате разрыва гранаты, которую бросили в окно автомобиля, сильно пострадал 45-летний водитель иномарки.

Его в тяжелом неконтактном состоянии госпитализировали в харьковскую больницу скорой и неотложной помощи.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, врачи "неотложки" сообщили о том, что сейчас пострадавший мужчина находится в тяжёлом состоянии в реанимации.

«Ноги ему ампутировали несмотря на все усилия медиков», - сказано в сообщении.

Напомним, вчера в Новобаварском районе произошел взрыв гранаты, которую бросил в окно автомобиля пострадавшего мужчины 33-летний харьковчанин. Злоумышленника задержала полиция.