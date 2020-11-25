ДТП возле Турбоатома: водителю избрали меру пресечения

25 ноября 2020 г. 19:47
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Под арест на 60 дней без возможности на внесение залога - оправили подозреваемого, который на днях сбил человека на зебре на смерть. Это трагическое ДПТ произошло несколько дней назад возле Турбоатома: во время столкновения погибшему оторвало голову, которая через лобовое стекло влетела в машину водителя.

Сегодня, 25 ноября, в Киевском районном суде Харькове прошло первое заседение: на нем Халидзаде Исмаилу Эльчин Оглы  - избрали меру пресечения. Парню всего 25 лет, он в Украине живет большую часть жизни и уже получил украинское гражданство. Окончил экономический университет в Киеве, но официально не работает.

«Все произошло быстро - я даже не смог ничего сделать. То есть, я не смог остановить машину перед пешеходом, у меня не получилось. Я вышел, у меня осколки в глазах были, я в скорой сидел, увидел, мне плохо очень стало», - рассказывает подозреваемый.

Вину свою Халидзаде Исмаил не признает. Утверждает, что ехал на зеленый сигнал светофора и скорость всего была 50 км /час.

 

 

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