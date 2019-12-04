Вокзал, больницы и бизнесцентры: в Харькове искали взрывчатку в ряде объектов

В Харькове правоохранители искали взрывчатку в ряде объектов.

Как сообщается в оперативной сводке ХОГА, 3 декабря в 16:40 на электронную почту «главка» полиции области поступило анонимное сообщение о минировании бизнесцентров, учреждений образования, лечебных учреждений, Южного вокзала и других объектов.

На местах работали следственные оперативные группы и группы взрывотехников.

По данным отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, 3 декабря в полицию на электронный адрес поступило сообщение о заминировании больницы, жилых домов, торговых центров, гостиниц, школ и детских садов, расположенных на территории Харькова, а также автовокзала, железнодорожного вокзала и аэропорта.

Полицейские осмотрели 23 больницы, 14 жилых домов, 33 торгово-развлекательных центра и супермаркеты, 33 школы, 94 детских садов, 31 отель, «Южный вокзал» и Международный аэропорт «Харьков» - всего 200 учреждений и зданий.

Всего эвакуировали 2164 человека. Отвод транспорта не осуществлялся.

Во время осмотров мест происшествий и прилегающих территорий взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружено.

Нарушений публичной безопасности и порядка не было. Пострадавших нет.