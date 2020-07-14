Вокзал, больницы и торговые центры: в Харькове искали взрывчатку на ряде объектов, эвакуировали более пятисот человек

14 июля 2020 г. 10:00
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В Харькове накануне вечером правоохранители искали взрывчатку на ряде объектов.

Об этом  сообщается в оперативной сводке ХОГА.

Согласно информации, 13 июля в 16:25 на электронные адреса Главного Управления Нацполиции  в Харьковской области поступили анонимные электронные сообщения о минировании торгово-развлекательных и бизнес-центров, медицинских и учебных заведений, вокзала «Харьков - пассажирский» и других объектов.

В полиции рассказали подробности.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, взрывчатку искали более чем на 240 объектах в Харькове - в аптеках, родильных домах, отделениях скорой помощи, продовольственных магазинах, гипермаркетах, открытых торговых центрах, банках Харькова, а также в зданиях железнодорожного и автовокзалов, харьковском аэропорту.

На местах работали следственно-оперативные группы территориальных отделов полиции, специалисты взрывотехнического управления и кинологи. 

Всего полицейские осмотрели 242 объекта, эвакуировали 506 человек. 

В ходе обследования никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Информация зарегистрирована в территориальных отделах полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Также правоохранители устанвавливают  злоумышленника, причастного к ложному сообщению.

 

 

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