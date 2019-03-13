Volkswagen снес стелу АЗС – авария на Клочковской (видео)

Сегодня в 10 утра на улице Клочковской-317А автомобиль Volkswagen Polo врезался в стелу заправочной станции и перевернулся.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, водитель авто получил травмы и был доставлен в больницу.

Как уточнили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, 31-летний водитель авто получил легкие телесные повреждения.

Информация зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского ОП. Обстоятельства устанавливаются.

Видео момента ДТП было опубликовано в соцсетях.