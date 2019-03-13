Volkswagen снес стелу АЗС – авария на Клочковской (видео)

13 марта 2019 г. 12:29
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Сегодня в 10 утра на улице Клочковской-317А автомобиль Volkswagen Polo врезался в стелу заправочной станции и перевернулся. 

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, водитель авто получил травмы и был доставлен в больницу. 

Как уточнили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, 31-летний водитель авто получил легкие телесные повреждения. 

Информация зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского ОП. Обстоятельства устанавливаются.

Видео момента ДТП было опубликовано в соцсетях.

 

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