Вооруженный конфликт с правоохранителями: арестованы еще три участника общественной организации

Вчера, 5 июня, в Киевском районном суде города Харькова выбирали меру пресечения пяти участникам общественной организации «Потон», которые 3 июня в Краснокутском районе совершили вооруженный конфликт с правоохранителями.

Как сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области, двоих мужчин 42 и 38 лет арестовали на 60 суток с правом внесения залога 420 тысяч гривен, а 34-летний правонарушитель помещен под круглосуточный домашний арест.

По данному факту следователи открыли два уголовных производства: по ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.