Вооруженный мужчина угнал у девушки автомобиль и разбил его об столб

Сегодня около 17-00 в полицию поступило сообщение о разбойном нападении и угоне авто в районе метро "Студенческая".

Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции, владелица автомобиля Skoda Fabia сообщила, что возле станции метро к ней в машину сел незнакомый мужчина и, угрожая пистолетом, сказал ехать в сторону улицы Гвардейцев Широнинцев. Но затем злоумышленник выгнал девушку из авто, сел за руль и уехал в неизвестном направлении.

Угнанная машина была обнаружена на проспекте Тракторостроителей-120 - мужчина, сидевший за рулем, не справился с управлением, врезался в столб, после чего, по словам очевидцев, скрылся в сторону улицы Познанской.

В районе ломбарда на проспекте Юбилейном был замечен нетрезвый мужчина, подходивший под описание угонщика, но, как выяснилось в отделе полиции, 40-летний харьковчанин к разбою он не причастен.

Поиски нападавшего продолжаются.