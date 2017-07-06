Вор, который воровал камеры наблюдения, сядет в тюрьму

Накануне вынесли приговор в Червонозаводском районном суде 33-летнему местному жителю, на счету которого пять фактов совершения имущественных преступлений.

Досудебным расследованием установлено, что ранее неоднократно судимый мужчина проникал в подъезды жилых домов, где похищал камеры наблюдения. Также на счету злоумышленника кража квадроцикла. Вещественные доказательства изъяты.

По данным фактам следственными были открыты уголовные производства по ч. 3 ст. 185 и ч. 2 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Рассмотрев материалы уголовных производств, Червонозаводский районный суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 4 лет и 6 месяцев тюремного заключения.

