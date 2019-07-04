 

"Воздух наполнен запахом бурбона". Пожар на складе Jim Beam уничтожил миллионы литров алкоголя

04 июля 2019 г. 16:10
Источник: ТСН.ua
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Крупный пожар фактически полностью уничтожил склад бурбона Jim Beam в округе Вудфорд, который находится в штате Кентукки, США . В Сети опубликовали фотографии последствий стихии.

Как сообщается, огонь возник около вечером 2 июля по местному времени. Пламенем охватило склад, где находилось более 7000000 литров бурбона. Часть из него вместе с водой из пожарных гидрантов попала в местную реку Кентукки, сообщает Lexington Herald-Leader.

Джон Мур, представитель местного департамента по вопросам энергетики и окружающей среды, сказал: "Был некоторый материал, который попал к ручью, и это, безусловно, уже в реке Кентукки".

По его словам, из-за снижения уровня кислорода в реке может погибнуть большое количество рыбы.

Сейчас ведутся работы по предотвращению дальнейшего загрязнения вод.

Причиной возгорания могла послужить молния. Сокрушительный пожар длился более 10 часов. Сначала загорелось одно помещение, а затем пламя перекинулось на соседнее здание.

Очевидцы происшествия в соцсетях пишут, что из-за чрезвычайного происшествия в городе "воздух наполнен запахом бурбона". На складе хранился молодой бурбон, поэтому в компании утверждают, что проблем с доступностью алкогольного напитка не будет.

По подсчетам Bloomberg, убытки компании в результате пожара могут составлять от 90 до 300 000 000 долларов.

 

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