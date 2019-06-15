Возле центрального автовокзала в Киеве произошло ДТП: четверо погибших, трое пострадавших

В Голосеевском районе Киева на бульваре Дружбы народов возле центрального автовокзала в субботу, 15 июня, произошло крупное ДТП, в котором четыре человека погибли, еще трое - в реанимации.

Как сообщает ресурс dtp.kiev.ua, авария случилась около 9 утра в субботу.

"На путепроводе у Автовокзала разорвало и опрокинуло легковушку. На асфальте валяются тела людей. На место едут скорые и полиция. Возможно, скоро перекроют трассу", - говорится в сообщении.

В полиции подтвердили информацию о четырех погибших и трех пострадавших.

Правоохранители установили, что ДТП произошло в результате выезда водителя "Шевроле" на полосу встречного движения. Об этом говорится на сайте полиции Киева.

"Водитель "Шевроле" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "Шкода". В результате аварии четыре человека, находившиеся в "Шевроле", получили травмы несовместимые с жизнью. Водитель другой иномарки - получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу", - говорится в сообщении.

О состоянии других пострадавших не сообщают.

В полиции уточнили, что ДТП произошло на площади Демеевской.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.