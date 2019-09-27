Возле Центрального рынка горели автомобили: открыто уголовное дело о поджоге

27 сентября около 5 часов утра в Шевченковском районе Харькова загорелись два автомобиля.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в полицию поступила информация о том, что на проезде Рогатинском горели два автомобиля - «Mazda» и «Renault», принадлежащие харьковчанке.

Автомобили были припаркованы во дворе дома их владелицы.

На месте работали сотрудники ГСЧС и полиции.

Полицейские провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства.

Сейчас сумма материального ущерба владелицы автомобилей устанавливается.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.