 

Возле Центрального рынка горели автомобили: открыто уголовное дело о поджоге

27 сентября 2019 г. 11:55
109 просмотров

27 сентября около  5 часов утра в Шевченковском районе Харькова загорелись два автомобиля.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в полицию поступила информация о том, что на проезде Рогатинском горели два автомобиля - «Mazda» и «Renault», принадлежащие харьковчанке. 

Автомобили были припаркованы во дворе дома их владелицы.

На месте работали сотрудники ГСЧС и полиции.

Полицейские провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства.

Сейчас сумма материального ущерба владелицы автомобилей устанавливается.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется журналист на сайт. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                         Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.