Возле частных домов на Немышле сгорел автомобиль

В Немышлянском районе Харькова у частного сектора накануне вечером загорелся припаркованный автомобиль «ВАЗ 2101».

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, 16 ноября в 17:28 спасателям поступил вызов на улицу Матроненскую, 23.

На момент прибытия спасателей в автомобиле 1976 года выпуска горел моторный отсек на площади около 3 кв.м.

В 17:43 пожар был локализован, а в 18:22 полностью ликвидирован.

По данным ГСЧС, предполагаемая причина пожара - неисправность топливной системы.