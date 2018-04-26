Возле Чугуева грузовик насмерть сбил мужчину

26 апреля 2018 г. 11:06
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25 апреля в 06.45 на 568 километре автодороги «Киев - Харьков - Довжанский» вблизи  Чугуева грузовой автомобиль «ДАФ» сбил пешехода.

От полученных повреждений мужчина скончался на месте аварии.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По предварительным данным, 44-летний житель Черниговской области переходил проезжую часть в неустановленном для перехода месте.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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