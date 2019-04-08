Возле гаражей на ХТЗ нашли мертвого избитого мужчину

7 апреля около 8:00 возле гаражей улице Луи Пастера в Индустриальном районе Харькова обнаружили тело 60-летнего мужчины.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа районного отдела полиции.

Эксперты обнаружили телесные повреждения в виде гематом в лобной части головы мужчины.

Для установления причины смерти тело направили в морг на экспертизу.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.