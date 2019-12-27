Возле границы с РФ на Харьковщине неизвестные замаскировали «ежей» на дороге: поврежден автомобиль пограничников

В Золочевском районе Харьковщины возле границы с РФ неизвестные злоумышленники замаскировали «ежей», из-за которых был поврежден автомобиль пограничников, патрулировавших границу.

Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, вчера, 26 декабря, около полудня вблизи населенного пункта Басово пограничный наряд патрулировал территорию на служебном автомобилее «Renault-Duster» .

В километре от государственной границы автомобиль наткнулся на замаскированные в луже «ежи» - сваренные металлические штыри с заостренными верхушками.

В результате наезда автомобиля на скрытое препятствие два колеса автомобиля были повреждены.

Как выяснилось, на дороге было выставлено 10 «ежей» кустарного производства.

«Скорее всего, лица, причастные к противоправной деятельности на границе, пытаются таким образом помешать правоохранителям выполнять служебные обязанности», - прокомментировали в пресс-службе пограничников.

В полицию направлено уведомление для внесения в ЕРДР по ч. 1 ст. 194 УК «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Злоумышленников устанавливают.

Напомним, в конце прошлого месяца неизвестные облили кислотой и повредили колеса автомобиля «Нива», принадлежащего заместителю начальника этого же отдела пограничной службы.

Всего, по данным ГПСУ, в этом году зафиксировано более ста подобных случаев.

«Среди них более 25 случаев - применение насилия, около 10 - повреждений имущества, более 20 - угроз физического насилия, более 50 - создание препятствий служебной деятельности», - отметили в Госпогранслужбе Украины.