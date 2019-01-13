Возле границы с РФ заблудился и обморозился сбежавший из-под ареста мужчина

В Волчанском районе при попытке незаконного пересечения государственной границы получил обморожения 30-летний мужчина.

Как сообщили в пресс-службе Восточного регионального Управления ГПСУ, накануне вблизи от государственной границы пограничники обнаружили мужчину без документов, который пытался незаконно попасть в Россию, минуя установленные пункты пропуска.

У нарушителя были обнаружены признаки обморожения конечностей.

Пограничники оказали ему первичную медицинскую помощь и доставили в отдел пограничной службы.

Как выяснилось, мужчина является гражданином Украины 1989 года рождения. Недавно он был осужден за незаконное производство и сбыт наркотиков.

Мужчина рассказал, что он сбежал из-под домашнего ареста в Киеве и пытался попасть на территорию РФ, чтобы избежать уголовной ответственности, но заблудился.

Сейчас нарушитель находится под охраной в Волчанской центральной районной больнице. В отношении него были составлены протоколы об административном правонарушении.

Его дальнейшую судьбу решит суд.

