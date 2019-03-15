Возле харьковского детсада нашли корпус гранаты

15 марта около 13:30 в полицию от местной жительницы поступила информация о том, что она обнаружила гранату вблизи детсада в Московском районе.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Прибывшие на место происшествия полицейские и специалисты-взрывотехники установили, что обнаруженным предметом является корпус учебно-имитационной гранаты Ф-1 (УРГ), без заряда взрывчатого вещества.

По заключению экспертов, данный предмет не представляет никакой опасности для окружающих.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Московского отдела полиции.