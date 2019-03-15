Возле харьковского детсада нашли корпус гранаты

15 марта 2019 г. 15:50
123 просмотра

15 марта около 13:30 в полицию от местной жительницы поступила информация о том, что она обнаружила гранату вблизи детсада в Московском районе.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Прибывшие на место происшествия полицейские и специалисты-взрывотехники  установили, что обнаруженным предметом является корпус учебно-имитационной гранаты Ф-1 (УРГ),  без заряда взрывчатого вещества.

По заключению экспертов, данный предмет не представляет никакой опасности для окружающих. 

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Московского отдела полиции. 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                          ItalyCamp                          Cybergroup                          Высотные работы                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.