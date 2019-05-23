Возле Харьковского горсовета подожгли автомобиль чиновника - соцсети

Под стенами Харьковского горсовета около 18 часов 22 мая горел автомобиль.
Как сообщают в соцсетях очевидцы, автомобиль Volkswagen Touareg был припаркован на площади Конституции, неподалеку от входа в горсовет. В автомобиле горел моторный отсек.
Прибывшине на место сотрудники ГСЧС возгорание ликвидировали.
С места происшествия автомобиль увезли на эвакуаторе.
По данным пользователей соцсетей и СМИ, авто принадлежит директору Департамента коммунального хозяйства Харьковского городского совета.
Предварительная причина возгорания - поджог.
Все обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.