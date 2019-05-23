Возле Харьковского горсовета подожгли автомобиль чиновника - соцсети

23 мая 2019 г. 8:40
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Под стенами Харьковского горсовета около 18 часов 22 мая горел автомобиль.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, автомобиль Volkswagen Touareg был припаркован на площади Конституции, неподалеку от входа в горсовет.  В автомобиле горел моторный отсек. 

Прибывшине на место сотрудники ГСЧС возгорание ликвидировали.

С места происшествия автомобиль увезли на эвакуаторе.

По данным пользователей соцсетей и СМИ, авто принадлежит директору Департамента коммунального хозяйства Харьковского городского совета. 

Предварительная причина возгорания - поджог.

Все обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

 

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