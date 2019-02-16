В харьковском источнике нашли гранату (видео)

На Салтовке в источнике на Академика Павлова прохожие обнаружили гранату.

Об этом сообщают в соцсетях очевидцы, опубликовав соответствующие фото и видео с места происшествия.

"На Академика Павлова неподалеку от источника плавает граната", - говорится в сообщении.

Прибывшие на место правоохранители оцепили место обнаружения боеприпаса.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, информация о том, что в источнике по улице Академика Павлова найден предмет, похожий на гранату, поступило в полицию 16 февраля около 12:00.

На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы и службы по чрезвычайным ситуациям.

Правоохранители установили, что найденный предмет оказался учебной гранатой.

Информация о происшествии зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений.