В харьковском источнике нашли гранату (видео)

16 февраля 2019 г. 15:21
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На Салтовке в источнике на Академика Павлова прохожие обнаружили гранату.

Об этом сообщают в соцсетях очевидцы, опубликовав соответствующие фото и видео с места происшествия.

"На Академика Павлова неподалеку от источника плавает граната", - говорится в сообщении.

Прибывшие на место правоохранители оцепили место обнаружения боеприпаса.

Как сообщили в  отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, информация о том, что в источнике по улице Академика Павлова найден предмет, похожий на гранату, поступило в полицию 16 февраля около 12:00.

На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы и службы по чрезвычайным ситуациям.

Правоохранители установили, что найденный предмет оказался учебной гранатой.

Информация о происшествии зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений.

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