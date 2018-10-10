Возле харьковского спортклуба произошла стрельба: есть пострадавший

Сегодня около 18:30 возле харьковского спортклуба YOD, расположенного на улице Клочковской, 173, произошла стрельба.

Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, несколько человек, среди которых был харьковский бизнесмен, вышли из спортклуба на улицу, и в этот момент в противоположной стороны улицы началась стрельба.

Одна пуля попала в припаркованную машину Шевроле Авео. Никто из граждан в автомобиле не пострадал.

Еще одна пуля ранила в спину вышедшего из клуба харьковского бизнесмена. В ответ охрана пострадавшего начала стрельбу вверх из оружия резиновыми пулями.

С места происшествия пострадавшего доставили в больницу.

В данный момент его оперируют.

Данные о личности пострадавшего и из какого оружия велась стрельба по посетителям спортивного заведения, правоохранители не уточняют.

Однако источники в правоохранительных органах сообщают, что пострадавшим является руководитель юридической фирмы "Легион" 39-летний Владислав Безрук.

На место происшествия выехало руководство ГУНП в Харьковской области, руководители Шевченковского отдела полиции.

На месте работает следственно-оперативная группа.

Также на месте происшествия находится корреспондент АТН.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.