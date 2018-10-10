Возле харьковского спортклуба произошла стрельба: есть пострадавший

Сегодня около 18:30 возле харьковского спортклуба YOD, расположенного на улице Клочковской, 173, произошла стрельба.
Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, несколько человек, среди которых был харьковский бизнесмен, вышли из спортклуба на улицу, и в этот момент в противоположной стороны улицы началась стрельба.
Одна пуля попала в припаркованную машину Шевроле Авео. Никто из граждан в автомобиле не пострадал.
Еще одна пуля ранила в спину вышедшего из клуба харьковского бизнесмена. В ответ охрана пострадавшего начала стрельбу вверх из оружия резиновыми пулями.
С места происшествия пострадавшего доставили в больницу.
В данный момент его оперируют.
Данные о личности пострадавшего и из какого оружия велась стрельба по посетителям спортивного заведения, правоохранители не уточняют.
Однако источники в правоохранительных органах сообщают, что пострадавшим является руководитель юридической фирмы "Легион" 39-летний Владислав Безрук.
На место происшествия выехало руководство ГУНП в Харьковской области, руководители Шевченковского отдела полиции.
На месте работает следственно-оперативная группа.
Также на месте происшествия находится корреспондент АТН.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются.