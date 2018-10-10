Возле харьковского спортклуба произошла стрельба: есть пострадавший

10 октября 2018 г. 19:30
728 просмотров

Сегодня около 18:30  возле харьковского спортклуба YOD, расположенного на улице Клочковской, 173, произошла стрельба.

Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, несколько человек, среди которых был харьковский бизнесмен, вышли из спортклуба на улицу, и в этот момент в противоположной стороны улицы началась стрельба.

Одна пуля попала в припаркованную машину Шевроле Авео. Никто из граждан в автомобиле не пострадал.

Еще одна пуля ранила в спину вышедшего из клуба харьковского бизнесмена. В ответ охрана пострадавшего начала стрельбу вверх из оружия резиновыми пулями.

С места происшествия пострадавшего доставили в больницу.

В данный момент его оперируют.

Данные о личности пострадавшего и из какого оружия велась стрельба по посетителям спортивного заведения, правоохранители не уточняют.

Однако источники в правоохранительных органах сообщают, что пострадавшим является руководитель юридической фирмы "Легион" 39-летний Владислав Безрук.

На место происшествия выехало руководство ГУНП в Харьковской области, руководители Шевченковского отдела полиции.

На месте работает следственно-оперативная группа.

Также на месте происшествия находится корреспондент АТН.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

 

Видео: 

У Харкові внаслідок стрільби поранено чоловіка

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          cybergroup.com.ua                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.