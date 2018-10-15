Возле харьковского завода обнаружили боевую гранату

15 октября 2018 г. 14:04
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Вчера, 14 октября, в 15-53 в полицию позвонил работник метрополитена и сообщил, что на трамвайной остановке по Московскому проспекту у завода он увидел предмет, похожий на гранату. 

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

С места происшествия эксперты изъяли ручную  гранату РГД-5.

Эвакуация людей не проводилась.

Полицейские обеспечили отвод граждан на безопасную дистанцию ​​от найденного боеприпаса. Его расстояние до жилых домов составило около 1500 метров.

Гранату изъяли, решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

 

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