Ночью в трех районах Харькова горели 7 автомобилей (обновлено)

В течение ночи на 19 марта в трех районах Харькова горели 7 автомобилей.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Так, в 4:22 спасателям поступило сообщение о том, что во дворе жилой 15-этажки в переулке Банном, 1 горят три автомобиля.

Прибывшие на место пожарные установили, что огнем почти полностью был охвачен моторный отсек и частично салон легковушки «Volkswagen Golf».

От него пламя перекинулось на соседние авто «Subaru Forester», в котором также горел моторный отсек, и задний бампер «Mercedes-Benz».

Общая площадь пожара составила около 4 кв.м.

С помощью раствора воды с пенообразователем огонь пожарные локализовали в 4:47. Окончательно пожар ликвидировали в 4:55.

Пострадавших в результате возгорания нет.

Спасатели отметили, что работы по тушению пожара усложнялись из-за отсутствия свободного проезда специальных автомобилей ГСЧС к месту пожара.

Кроме того, 19 марта в 2:50 спасателям поступило сообщение о пожаре припаркованных автомобилей на внутриквартальных дороге возле дома № 85 по проспекту Победы в Харькове.

На момент прибытия пожарных огнем был охвачен почти весь автомобиль «Skoda Octavia» на площади 3 кв.м.

Также горел багажник автомобиля «Hyundai i30», который был припаркован рядом, на площади 1 кв.м.

Огонь локализовали в 3:01 и ликвидировали в 3:18.

Пострадавших в результате возгорания нет.

Также 19 марта в 1:43 поступило сообщение о пожаре в двух автомобилях, припаркованных напротив жилой 9-этажки на ул. Натальи Ужвий, 80 на Салтовке.

На момент прибытия спасателей горели моторный отсек и передняя часть салона Audi A4 и передняя часть микроавтобуса Volkswagen Т-4.

Общая площадь пожара составила 5 кв.м.

Возгорание локализовали уже в 01:51 и ликвидировали в 02:25.

Причины всех возникновений пожаров выясняются.