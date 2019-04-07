Возле харьковской окружной дороги нашли минометные мины

07 апреля 2019 г. 9:40

6 апреля в поселке Малая Даниловка Дергачевского района и вблизи него были обнаружены боеприпасы времен Второй Мировой войны.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Всего в этот день группа пиротехников ГСЧС  уничтожила 4 минометные мины диаметром 82 мм.

Одну из них обнаружили местные жители во время проведения земляных работ. Еще 3 таких мины находились за пределами поселка на расстоянии 1 км от окружной дороги Харькова

Найденные боеприпасы специалисты обезвредили на специальных взрывных площадках путем подрыва.

Пострадавших нет.

 

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