Возле Кабмина полицейские напали на журналиста, снимавшего акцию протеста предпринимателей

29 апреля 2020 г. 11:11
Источник: РБК-Украина
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В Киеве под Кабинетом министров полицейские напали на журналиста "Громадського" Богдана Кутепова и сломали его технику. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Громадське".

Сегодня утром он вместе с соведущим Никитой Мекензиным из "зеленой зоны" Мариинского парка стримили акцию протеста предпринимателей под Кабмином, которые выступали против утвержденных ограничений во время карантина.

Во время акции полицейские сказали журналистам покинуть эту территорию. Кутепов в прямом эфире спрашивал у сотрудников полиции, почему они должны уйти, на что полицейские сказали "или забираешь (камеру, - ред.), или я сломаю". С этими словами на журналистов напали и вытолкали с того места, где они находились.

После этого правоохранители возмутились тем, что журналист продолжал снимать, пригрозив, что сломают камеру. Затем ему сломали стабилизатор. В связи с этим журналисты вызвали полицию, и сейчас пишут заявление о совершении преступления.

 

 

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