Возле метро в центре Харькова скончалась женщина

15 апреля 2019 г. 10:20
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Утром 15 апреля на улице Сумской в центре Харькова обнаружили тело женщины. 

Об этом сообщили очевидцы.

Тело, накрытое покрывалом, лежит у выхода из станции метро "Исторический музей", возле "Градусника".

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о том, что на улице Сумской лежит тело женщины, поступила в полицию сегодня около 7:31.

На место выезжала следственно-оперативная Шевченковского отдела группа. Полицейские установили личность погибшей. Ею оказалась 59-летняя жительница Змиевского района. По словам подруги умершей, которая была в это время вместе с ней, потерпевшей внезапно стало плохо. Женщина упала и умерла.

Сообщение зарегистрировано в журнале единого учета правонарушений. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

 

 

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