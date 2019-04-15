Возле метро в центре Харькова скончалась женщина

Утром 15 апреля на улице Сумской в центре Харькова обнаружили тело женщины.

Об этом сообщили очевидцы.

Тело, накрытое покрывалом, лежит у выхода из станции метро "Исторический музей", возле "Градусника".

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о том, что на улице Сумской лежит тело женщины, поступила в полицию сегодня около 7:31.

На место выезжала следственно-оперативная Шевченковского отдела группа. Полицейские установили личность погибшей. Ею оказалась 59-летняя жительница Змиевского района. По словам подруги умершей, которая была в это время вместе с ней, потерпевшей внезапно стало плохо. Женщина упала и умерла.

Сообщение зарегистрировано в журнале единого учета правонарушений. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.