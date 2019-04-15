Возле метро в центре Харькова умерла женщина: подробности с места происшествия

Сегодня утром в течение почти двух часов у выхода из метро Исторический музей под "Градусником" лежал труп, накрытый белой простыней.

Алексей Нарожный, который раздавал здесь листовки прохожим, говорит - женщине просто стало плохо, и она попыталась подойти к забору, на который можно было бы опереться.

Алексей Нарожный, очевидец



Я тут работаю, листовки раздаю. Я пришел на работу - женщина уже лежала. Люди говорят, что она выходила из метро, хотела подержаться за забор и просто до него не дошла. Упала и умерла. А потом ее часа через 2 забрали. Ее накрыли сразу же - люди... А, не, ее эксперт накрыл. А потом дождались машину, люди приехали и забрали ее.



По информации полиции, в центр она приехала со своей подругой, которая рассказала правоохранителям, что погибшей было 59 лет.

Она приехала в город из Змиевского района и умерла мгновенно.