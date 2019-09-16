 

Возле отдела полиции на Алексеевке во время конфликта после ХарьковПрайда пострадали двое спецназовцев

16 сентября 2019 г. 12:07
12 просмотров

Во время конфликта, который произошел возле отдела полиции на Алексеевке, получили телесные повреждения двое спецназовцев, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области. 

По данным полиции, 15 сентября около 17:00 на улице Толбухина возле административного здания подразделения полиции собрались около 30 человек, которые выражали поддержку общественной организации, представители которой находились в отделе полиции.

Между активистами и полицией возник конфликт, в ходе которого 17-летний житель города брызнул из газового баллончика в сторону сотрудников полиции.

27 и 28-летние спецназовцы получили химические ожоги глаз и были доставлены в больницу.

Затем, как уточнили в полиции, получившие медпомощь пострадавшие отказались от госпитализации.

Несовершеннолетнего опросили и отпустили с последующей явкой. 

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется журналист на сайт. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                         Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.