Возле отдела полиции на Алексеевке во время конфликта после ХарьковПрайда пострадали двое спецназовцев

Во время конфликта, который произошел возле отдела полиции на Алексеевке, получили телесные повреждения двое спецназовцев, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, 15 сентября около 17:00 на улице Толбухина возле административного здания подразделения полиции собрались около 30 человек, которые выражали поддержку общественной организации, представители которой находились в отделе полиции.

Между активистами и полицией возник конфликт, в ходе которого 17-летний житель города брызнул из газового баллончика в сторону сотрудников полиции.

27 и 28-летние спецназовцы получили химические ожоги глаз и были доставлены в больницу.

Затем, как уточнили в полиции, получившие медпомощь пострадавшие отказались от госпитализации.

Несовершеннолетнего опросили и отпустили с последующей явкой.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.