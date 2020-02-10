Возле Пхукета столкнулись туристические катеры - есть пострадавшие

10 февраля 2020 г. 11:22
Источник: Укринформ
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В результате столкновения двух скоростных туристических катеров возле восточного побережья острова Пхукет в Таиланде по меньшей мере два человека погибли, еще 22 человека получили ранения. 

«Майор Экачай Сири из туристической полиции Пхукета подтвердил, что двое погибших были детьми из России: 12-летний мальчик и 6-летняя девочка», - говорится в сообщении.

Инцидент произошел сегодня, 10 февраля, на канале, который соединяет две главные гавани острова с бухтой на восточной части острова. Всего на двух катерах находилось 39 человек. Из них 15 человек получили медицинскую помощь на месте, а еще 22 пострадавших человека доставили в четыре больницы на острове.

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