Возле подъезда дома в районе Одесской нашли мертвого мужчину (видео)

15 июля 2020 г. 15:28
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Сегодня, 15 июля, утром возле подъезда дома на ул. Качановской, 17 на входе в подвал обнаружили труп мужчины.

Об этом первыми сообщили очевидцы в соцсетях.

По их словам, на теле умершего присутствовали признаки насильственной смерти.

Также опубликовано видео с места происшествия, на кадрах которого можно увидеть, что на ступеньках подъезда, ведущих в подвал, видны следы крови.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

П равоохранители выясняют все подробности и обстоятельства смерти мужчины.

 

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