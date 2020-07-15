Возле подъезда дома в районе Одесской нашли мертвого мужчину (видео)

Сегодня, 15 июля, утром возле подъезда дома на ул. Качановской, 17 на входе в подвал обнаружили труп мужчины.
Об этом первыми сообщили очевидцы в соцсетях.
По их словам, на теле умершего присутствовали признаки насильственной смерти.
Также опубликовано видео с места происшествия, на кадрах которого можно увидеть, что на ступеньках подъезда, ведущих в подвал, видны следы крови.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
П равоохранители выясняют все подробности и обстоятельства смерти мужчины.