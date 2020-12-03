Возле поселка под Харьковом в поле нашли 2 авиабомбы

03 декабря 2020 г. 11:28
1 просмотр

На Харьковщине за сутки, 2 декабря, пиротехники спасательной службы обезвредили боеприпасы времен Второй мировой войны, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, работы по разминированию проводились в Шевченковском и Харьковском районах области.

Всего было обнаружено 7 боеприпасов, среди них - 3 артснаряда разного калибра, 2 авиабомбы ФАБ-50 и ФАБ-100, а также 2 реактивных снаряда.

Как отмечается, наибольшее количество боеприпасов было найдено в поле возле поселка Коротич Харьковского района.

Прибывшие на вызов специалисты обследовали территорию вокруг места опасной находки и обнаружили в земле 2 авиабомбы ФАБ-50 и ФАБ-100, а также 2 реактивных снаряда.

Все найденные взрывоопасные предметы пиротехники обезвредили на специальных подрывных площадках.

Пострадавших нет.

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Антиквариат. Золото.                          Sexshop. Суперподарки.                          Грузоперевозки. Т. 098-655-38-03                          Астролог. Т. +38 066-625-95-84                          Бюро переводов StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53