Возле села под Харьковом горела сухая трава: от огня спасали жилые дома

В Валковском районе во время пожара сухостоя спасатели спасли от огня жилые дома.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 3 октября в 15:36 спасателям поступило сообщение о пожаре сухостоя на окраине села Шевченково.

Ко времени прибытия пожарных в овраге на краю улицы 9-го Мая горела сухая трава на площади около 3 га.

Огонь стремительно распространялся в направлении жилых домов, существовала угроза распространения огня на жилые дома.

В 17:00 бойцам ГСЧС удалось отсечь огонь от 7 жилых домов и локализовать его.

Полностью потушили пожар спасатели в 17:37.

Причиной его возникновения, как и большинства пожаров в экосистемах, отмечают в ГСЧС, является неосторожное обращение с огнем.