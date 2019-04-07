Возле станции харьковского метро умер мужчина

07 апреля 2019 г. 10:40
33 просмотра

На Алексеевке накануне вечером возле станции метро на улице умер мужчина. 

Об этом сообщают в соцсетях очевидцы, публикуя фото с места происшествия.

По их данным, вчера вечером, около 19:30 возле станции метро "Победа" по улице шел пожилой мужчина.

Внезапно ему стало плохо, и он упал.

"Мужчина-пенсионер шел к метро, упал и захрипел", — рассказала очевидец Галина.

К мужчине сразу подбежал проходивший мимо студент.

Парень пытался помочь пенсионеру, сделал искусственное дыхание, однако это не помогло.

Прибывшие на место медики скорой помощи констатировали смерть.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          ItalyCamp                          Cybergroup                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.