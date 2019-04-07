Возле станции харьковского метро умер мужчина

На Алексеевке накануне вечером возле станции метро на улице умер мужчина.

Об этом сообщают в соцсетях очевидцы, публикуя фото с места происшествия.

По их данным, вчера вечером, около 19:30 возле станции метро "Победа" по улице шел пожилой мужчина.

Внезапно ему стало плохо, и он упал.

"Мужчина-пенсионер шел к метро, упал и захрипел", — рассказала очевидец Галина.

К мужчине сразу подбежал проходивший мимо студент.

Парень пытался помочь пенсионеру, сделал искусственное дыхание, однако это не помогло.

Прибывшие на место медики скорой помощи констатировали смерть.