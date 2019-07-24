 

Возле Сумского рынка припаркованный автомобиль заблокировал движение трамваев - соцсети

24 июля 2019 г. 15:52
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В Харькове автомобиль, припаркованный возле здания Сумского рынка, заблокировал движение трамваев.

Об этом сообщают очевидцы-пользователи соцсетей, опубликовав соответствующее фото с места инцидента.

Пользователи соцсетей отмечают, что на этом месте часто происходит подобное.

«На Сумском рынке стандартная картина: кто-то припарковал автомобиль и перекрыл движение трамваев. Из раза в раз в одном и том же месте», - говорится в сообщении.

«Запрет на парковку - как зайцу стоп-сигнал. Мне кажется, трамваю нужно разочек подрихтовать бочину дорогого рейнж-ровера, а потом горе хозяин пусть в суде доказывает, что он случайно там стал», - пишут в комментариях о данном факте интернет-пользователи.

 

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