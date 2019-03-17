Возле супермаркета харьковчанин ударил отверткой мужчину в грудь

17 марта 2019 г. 9:50
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15 марта около 22:30 возле супермаркета по улице Маршала Рыбалко мужчина едва не лишил жизни человека.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, между мужчинами возникла ссора, которая переросла в драку. 

В ходе драки 38-летний харьковчанин ударил потерпевшего отверткой в ​​область грудной клетки.

39-летнего мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в отделение реанимации Института общей и неотложной хирургии.

Полицейские установили личность и задержали злоумышленника.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. 

Ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. 

 

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