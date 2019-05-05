Возле ТЦ «Эпицентр» горел автомобиль (фото)

05 мая 2019 г. 11:40
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На парковке у торгового центра «Эпицентр» на проспекте Гагарина вчера днем, 4 мая, горел автомобиль. 

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области, на момент прибытия спасателей огнем был охвачен моторный отсек автомобиля «Opel Vectra», 1994 года выпуска. Площадь пожара составляла около 2 кв.метров.

До прибытия подразделений спасателей с пожаром пытались справиться работники торгового центра с помощью пожарных стволов от внутренних пожарных кранов. Благодаря их действиям огонь не распространился на всю площадь авто. Прибывшие спасатели окончательно ликвидировали огонь в 15:18.

Причина возникновения ЧП выясняется.

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