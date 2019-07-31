В поле возле трассы под Харьковом произошел крупный пожар

30 июля на Харьковщине подразделения ГСЧС 22 раза выезжали на ликвидацию пожаров от сухой травы, хвойной подстилки, стерни, тростника и мусора.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, общая площадь пожаров превысила 20 га.

Огонь уничтожил 5 га стерни в с. Караченцова Первомайского района, 1 га стерни в с. Тарановка Змиевского района, около 3 га стерни и травы в лесополосе с. Семеновка Первомайского района, около 0,5 га листовой подстилки лесхоза «Агролес» в с. Маховик Красноградского района, 1,5 га стерни в с. Красное Первомайского района и 1 га стерни вдоль трассы «Киев-Харьков-Довжанский» в Харьковском районе.

Напомним, что сейчас на Харьковщине наблюдается наивысшая степень пожарной опасности – 5 класса. В связи с этим ГСЧС призывает население не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время отдыха на природе.