Возле железной дороги под Харьковом произошел масштабный пожар

За последние сутки, 28 августа на Харьковщине спасатели 48 раз выезжали на тушение сухостоя, стерни, хвойной подстилки, камыша и мусора. Суммарная площадь горения составила более 10 га, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Как отметили спасатели, все подобные пожары возникли из-за занесения открытого источника огня, специального выжигания сухостоя или неосторожного обращения с огнем.

Самый большой по площади из этих пожаров произошел около 14:00 на открытой территории возле железнодорожной платформы Чепелино в Золочевском районе.

Там горела хвойная подстилка в лесном массиве и сухая трава. На момент прибытия спасателей площадь горения составила примерно 4,5 га.

Кроме пожарных, возгорание также тушили представители местной власти и неравнодушные крестьяне.

Совместными усилиями им удалось отвести угрозу от села Чепелино, которое расположено на расстоянии 2 км от места пожара. За 1 час 45 минут огонь был укрощен.

Также огонь от горящего сухостоя повредил заброшенный дом в селе Богомоловка Лозовского района. От полного уничтожения его спасли пожарные ГСЧС.

ГСЧС в очередной раз призывает население строго соблюдать правила пожарной безопасности вблизи лесных массивов и на открытых территориях и не провоцировать пожары в природных экосистемах.