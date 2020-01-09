Врач, избитый нетрезвым отцом. Почему ещё до приезда скорой на месте работала полиция?

Приехав на вызов, медик скорой помощи сам оказался на больничной койке. Вызов по номеру 103 поступил около трех часов ночи. Звонили родные четырехлетней девочки, которые сообщили, что у ребенка температура и рвота. Бригада прибыла по вызову на проспект Тракторостроителей уже через четыре минуты, рассказывает директор "Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" Виктор Забашта. Уже на входе врачей встретили несколько экипажей полиции, занимавшиеся ссорой между семьей, которая, собственно, и вызвала скорую, и их соседями, которые пожаловались правоохранителям на то, что семья громко пела в караоке среди ночи.

Виктор Забашта, директор "Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф"

Оглянувши дитину, з'ясували діагноз, поставили гастроентероколіт і запропонували шпиталізацію до обласної дитячої інфекційної лікарні. Продовж спілкування з батьками, які знаходилися у стані хмільного сп'яніння, виникла сварка, і раптово батько наніс кілька ударів лікарю в обличчя та пахову ділянку.

От госпитализации ребенка родители категорически отказались. В то время, как в больницу поехал избитый 28-летний медик. К счастью, говорит Виктор Забашта, мужчина отделался ушибами мягких тканей и уже сейчас оправляется от события дома.

Виктор Забашта, директор "Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф"

У лікаря він забрав службовий телефон, тому лікар не зміг скористатися тривожною кнопкою одразу. Поліції було вдосталь, просто вони не спостерігали звичайно за обстеженням дитини. Вони були поза квартирою. Тоді потім до них, коли звернулися, вони уже реагували.

По факту избиения медика следователи уже открыли уголовное производство. По словам пресс-офицера Московского отделения полиции Эвелины Черепахиной, стороны сообщили, что драка произошла на улице возле кареты скорой помощи, по словам врача, мужчина выбежал на улицу и начал его бить.

Эвелина Черепахина, пресс-офицер Московского отделения полиции

- За його словами, лікар поводив себе некоректно. Некоректно, неадекватно, тому до дитини його не пустили. - А лікар що пояснив? - Лікар пояснює, що коли він прийшов до квартири, його не пустили до дитини, не надали йому змоги допомогти цій дівчинці та почали кидатися на нього в бійку. Як свідчить дільничний офіцер поліції, який обслуговує дану територію, сім’я раніше в полі зору органів правоохоронних не попадала.

За нападение на врача мужчине грозят исправительные работы на срок до 1 года. Сейчас идет досудебное расследование, правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.