Врачи не подтвердили факт отравления детей крысиным ядом

В ходе медицинского обследования врачи не подтвердили факт употребления детьми яда. Двух старших детей в тот же день отправили домой, другие остались в больнице под наблюдением медиков. Об этом сообщили в ГУНП Харьковской области.

Как сообщалось ранее, четверо детей из поселка Липцы возрастом 2, 5, 6 и 8 лет были доставлены в токсикологическое отделение областной детской клинической больницы с предварительным диагнозом - отравление крысиным ядом. Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Липецкого отделения полиции 18 августа в 15:15.

«В ходе проверки было установлено, что дети играли дома. В доме они нашли банку с крысиным ядом, которую решили съесть. Взрослые застали детей с ядом в руках и сразу обратились к медикам», - рассказал инспектор ювенальной превенции Александр Сало.

При обследовании в больнице факт употребления детьми яда не подтвердился. Сейчас проводится проверка, на основании которой будет решен вопрос о привлечении родителей к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.