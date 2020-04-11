Врачи рассказали, как чувствуют себя медики, попавшие в ДТП

11 апреля 2020 г. 15:23
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Медики «скорой», травмированные вчера в аварии, чувствуют себя удовлетворительно. Фельдшер «скорой» и пациентка, которую везли в больницу, находится в больнице скорой и неотложной помощи. Двое младших медсестер – в обласной клинической больнице. Об этом рассказал Виктор Забашта, директор Центра экстренной помощи и медицины катастроф.

Напомним, ДТП произошло вчера вечером в районе окружной дороги. Там столкнулись Daewoo Sens и УАЗ скорой помощи. В результате аварии погибли водитель и пассажир Daewoo Sens, а также водитель скорой. Четверо людей получили травмы.

На месте аварии работала следственно-оперативная група полиции. Это дело расследуют как нарушение правил дорожного движения, что привело к гибели людей. Санкция статьи – до 10 лет лишения свободы.

Видео: 

Медики «скорой», травмированные в аварии, чувствуют себя удовлетворительно - 11.04.2020

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