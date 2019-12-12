Врезался в отбойник: в ДТП под Житомиром погиб харьковчанин

12 декабря 2019 г. 12:05
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12 декабря около 3:50 на 103 км автодороги Киев-Чоп в Коростышевском районе Житомирской области произошло ДТП, в котором погиб харьковчанин.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Житомирской области.

По предварительной информации, автомобиля Opel Zafira под управлением 33-летнего харьковчанина, двигаясь в направлении Житомира, врезался в отбойник. Вероятно, мужчина не справился с управлением автомобиля.

В результате ДТП водитель погиб на месте происшествия.

На месте происшествия работали следователи отдела по расследованию ДТП ГУНП области, следственно-оперативная группа Коростышевского отдела полиции, медики и спасатели.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и рекомендуют водителям транспортных средств во время вождения строго соблюдать Правила дорожного движения и мер безопасности. 

«Учитывайте погодные условия, время суток и состояние дорожного полотна. Выбирайте такую ​​скорость движения, чтобы иметь возможность постоянно контролировать свое транспортное средство и своевременно реагировать на изменение дорожной ситуации», - напомнили в полиции.

 

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