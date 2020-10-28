"Все очень страшно, все сложно, люди в тяжелом состоянии". Подробности взрыва газа в Березовском

Взрыв на газораспределительной станции в Березовском произошел в половине двенадцатого, он был очень мощный, сразу начался пожар. Юлия Морозова работает рядом на предприятии, она одной из первых оказалась на месте происшествия, выводила людей и вызывала спасательные службы.

ЮЛИЯ МОРОЗОВА, очевидец:

А шо вам рассказать, ниче хорошего - все очень сложно, все очень страшно, люди в тяжелом состоянии. - Знали вы этих людей? – Честно, в таких ситуациях на лица не смотришь, главное, чтобы люди были живы.

Двое человек погибли на месте, еще девять получили различные травмы и ожоги. Большинство пострадавших доставили в Харьковскую больницу скорой неотложной помощи - пять из них в ожоговом центре, у них обгорело 60 процентов тела, другие рабочие в отделении политравмы и в реанимации.

ВИКТОР ЗАБАШТА, директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф:

У всіх різного ступеня важкості травми, крім опіків, це забої численні, черепно-мозкові травми, це контузії. Тому вони потребують консультації і допомоги нейрохірургів, травматологів і комбустіологів.

На место взрыва сразу приехали 30 человек спасателей, два автокрана и 4 цистерны. Два часа понадобилось, чтобы обуздать пожар. Три с половиной тысячи жителей близлежащих семи сел временно отключили от газоснабжения, поскольку опасность повторного взрыва сохраняется. Спасательная операция продолжается, подразделения ГСЧС проводят работы по разбору конструкций.

АНАТОЛИЙ ТОРЯНИК, заместитель начальника ГСЧС в Харьковской области:

Робота небезпечна, тому що тут тиск, середнього тиску газопровід, і безпосредньо в самій станції стався вибух. За інформацією, приблизно три з половиною тисячі абонентів, від газопостачання і 10 населених пунктів.

Полиция уже установила, что взрыв произошел во время плановых работ по замене газовой задвижки. Пострадавшие и погибшие - работники предприятия "Харьковгаз", версии пока не озвучивают, ведется следствие, уголовное производство уже открыто.

ОЛЕКСАНДР ЖИДКОВ, старший следователь следственного управления:

Внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 273 Кримінального кодексу Україні, а саме порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах.

Предприятие "Харьковгаз" в сети сообщило, что берет на себя все расходы, связанные с лечением пострадавших и похоронами погибших. Присутствующий на месте глава районной администрации также заявил, что будет решаться вопрос о выделении материальной помощи семьям пострадавших от взрыва.