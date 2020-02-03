Вслед за коронавирусом в Китае вспышка птичьего гриппа

03 февраля 2020 г. 12:36
Источник: ZN.UA
70 просмотров

Неподалеку от китайской провинции Хубэй, там, где  находится эпицентр вспышки смертоносного коронавируса, унесшего жизни уже больше 360 людей, зафиксирован еще и птичий грипп. Пока он не распространился широко, но если не будут приняты экстренные меры последствия предсказать трудно, поскольку все осложняется жестким карантином и ограничением передвижения людей в этом регионе.

Министерство сельского хозяйства Китайской Народной Республики зафиксировало птичий грипп в провинции Хунань, которая граничит с провинцией Хубэй, где находится эпицентр вспышки коронавируса. Случай произошел на ферме в городе Шаоян. Там находилось 7 850 цыплят, 4 500 из которых умерли от птичьего гриппа. Власти уничтожили более 17,8 тыс. домашних птиц, чтобы не допустить распространения болезни.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.