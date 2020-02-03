Вслед за коронавирусом в Китае вспышка птичьего гриппа

Неподалеку от китайской провинции Хубэй, там, где находится эпицентр вспышки смертоносного коронавируса, унесшего жизни уже больше 360 людей, зафиксирован еще и птичий грипп. Пока он не распространился широко, но если не будут приняты экстренные меры последствия предсказать трудно, поскольку все осложняется жестким карантином и ограничением передвижения людей в этом регионе.

Министерство сельского хозяйства Китайской Народной Республики зафиксировало птичий грипп в провинции Хунань, которая граничит с провинцией Хубэй, где находится эпицентр вспышки коронавируса. Случай произошел на ферме в городе Шаоян. Там находилось 7 850 цыплят, 4 500 из которых умерли от птичьего гриппа. Власти уничтожили более 17,8 тыс. домашних птиц, чтобы не допустить распространения болезни.