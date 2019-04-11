Вспомнил «тюремные» будни: мужчине грозит пожизненное заключение

Первомайский райсуд области взял под стражу без права внесения залога 46-летнего жителя района, который подозревается в законченном покушении на двойное убийство.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации ведомства, трагедия случилась днем ​​8 апреля этого года. Подозреваемый, неоднократно судимый за незаконный оборот наркотиков и нанесение тяжких телесных повреждений, вместе с тремя товарищами-соседями устроили застолье во дворе одного из пострадавших. После очередной рюмки водки мужчина начал вспоминать времена, когда он находился в тюрьме, и рассказывать товарищам о «тюремных законах» и быте.

Один из соседей попросил сменить тему, но это разозлило мужчину, и он ударил товарища кулаком в лицо. От силы удара тот упал на землю. В защиту потерпевшего стал еще один из товарищей. Злоумышленник схватил со стола нож и несколько раз ударил им «защитника» в грудь. Затем подошел к своей первой жертве и нанес несколько ударов ножом в шею. Пострадавший начал прикрываться руками, а четвертый товарищ оттащил злоумышленника.

Между тем «защитник» позвонил родственникам и попросил вызвать скорую помощь и полицию.

Злоумышленник, услышав это, огородами убежал домой. По дороге он спрятал одежду, которая была в крови, и нож. Задержали мужчину «по горячим следам».

По данным медиков 39-летнему потерпевшему злоумышленник пробил ножом легкое. Кроме того, мужчина получил проникающие колото-резаные раны грудной клетки. Второй пострадавший - 50-летний мужчина, получил множественные резаные раны правой руки и лица. Они находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Максимальная санкция статей предусматривает пожизненное лишение свободы.